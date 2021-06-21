Изоляция Китая: США не исключат сепарацию КНР, если страна откажется искать источник коронавируса

Китай стоит перед жестким выбором.

Китай могут изолировать в международном сообществе, если КНР не будет сотрудничать в исследовании происхождения коронавируса.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, — пишет Fox News.

"Оказание политического и дипломатического давления на Китай является основной частью усилий, которые мы предпринимаем, чтобы в конечном итоге поставить Китай перед жестким выбором: либо они поступят ответственно и позволят следователям выполнить реальную работу по выяснению того, откуда это взялось, либо они столкнутся с изоляцией в международном сообществе", — заметил Салливан.

Он добавил, президент США Джо Байден смог переубедить лидеров G7 оказать давление на Китай, чтобы Пекин позволил провести прозрачное расследование происхождения пандемии. По итогам саммита "Большой семерки" было принято заявление, в котором говорится, что Китай должен разрешить проведение расследования на своей территории.

Ранее посольство Китая в США заявила, что кампания, призванная обвинить Китай в том, что он является основным источником распространения в мире коронавируса, только усугубит борьбу с пандемией.

Также президент США Джо Байден приказал американским разведслужбам "удвоить усилия" в расследовании происхождения пандемии COVID-19.

Американский лидер пояснил, что в последнем анализе относительно происхождения COVID-19 разведывательное сообщество сосредоточилось вокруг двух основных сценариев: утечки из лаборатории и контакте человека с зараженным животным.

В США ранее заявляли об "основаниях полагать", что китайские исследователи из Уханьского института вирусологии (WIV) заразились коронавирусной инфекцией за несколько месяцев до начала пандемии COVID-19.

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