Израиль активно изучает украинский опыт борьбы с дронами — посол

Украина и Израиль столкнулись с угрозой иранских беспилотников, которые используют соответственно Россия и ХАМАС.

Израиль активно перенимает украинский опыт противодействия иранским дронам и сотрудничает с Украиной в технологической сфере.

Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский во время Киевского еврейского форума.

"Израиль должен изучать этот опыт, должен пользоваться этим опытом, и мы это уже делаем, потому что мы сейчас тоже столкнулись с той же проблемой иранских дронов у нас в Израиле", — подчеркнул Бродский во время выступления.

По словам посла, во время войны в Украине появились новые технологии, которые Израиль тщательно изучает для будущего использования. В то же время он подчеркнул, что Украина всегда интересовалась израильскими технологиями, которые будут полезны "и сейчас, и после войны".

Относительно американской помощи обеим странам Бродский выразил уверенность, что она будет продолжаться и при президентстве Трампа, поскольку новая администрация сосредоточится на завершении войн.

"Это вообще не вопрос. Сейчас главный вопрос – не как продолжить помощь, а как закончить все войны", – подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил НАТО, что администрация Байдена усилит поддержку Украины за несколько месяцев до возвращения Дональда Трампа на пост президента и постарается укрепить Альянс за это время.

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