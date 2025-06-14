Израиль атаковал Иран: как обострение на Ближнем Востоке повлияет на войну в Украине

Удар по Тель-Авиву. / © Associated Press

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Израиль 13 июня мощно ударил по Ирану. На фоне взаимных атак выросли цены на нефть. Именно это может увеличить доходы РФ от продаж топлива и улучшить способность Москвы поддерживать военные усилия против Украины.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).

После ударов Израиля по Ирану цены на фьючерсы на сырую нефть марки Brent выросли более чем на 5% - до 74,47 доллара за баррель.

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"Доходы России от нефти и газа составляли примерно 30% от общих федеральных доходов 2024-го. Это подчеркивает значительную роль доходов от нефти и газа в финансировании государственных расходов страны-агрессоры", - отмечают американские специалисты.

Отмечаемое ранее в ISW оценивали, что усиление экономических ограничений для Российской Федерации все больше препятствует способности поддерживать длительные военные усилия в Украине.

"Россия, возможно, сможет использовать внезапный рост цен на нефть, чтобы преодолеть экономические вызовы и финансировать затяжную войну против Украины, если предположить, что цена на нефть будет оставаться высокой (например, более 60 долларов за баррель)", - отмечают аналитики.

Заметим, что диктатор-президент Российской Федерации Владимир Путин выражал обеспокоенность снижением цен на нефть, ведь это может привести к дестабилизации экономики страны-агрессоры.

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Напомним, ночью 13 июня Израиль нанес удар по Ирану. Сообщалось, что армия обороны страны приступила к скоординированному превентивному авианалету по ядерной и военной инфраструктуре Ирана, успешно завершив первый этап операции.

Израильская военная операция, развернувшаяся против ядерных объектов, ракетных баз, ученых и военных генералов Ирана, стала результатом восьми месяцев интенсивной тайной подготовки. Целью, по словам премьера Биньямина Нетаньяху, является "устранение" ядерного и баллистического потенциала Ирана.

Поздним вечером 13 июня Иран нанес удар по Израилю, выпустив несколько волн ракет. Взрывы раздавались в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах. Из-за атаки погибли два человека, по меньшей мере 20 получили ранения.

Дата публикации 21:47, 13.06.25 Количество просмотров 291 Столбы дыма над Тель-Авивом после ракетных обстрелов - последствия атаки Ирана на Израиль