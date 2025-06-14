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Израиль атаковал Иран: как обострение на Ближнем Востоке повлияет на войну в Украине
Москва может использовать внезапный рост цен на нефть для преодоления экономических вызовов.
Израиль 13 июня мощно ударил по Ирану. На фоне взаимных атак выросли цены на нефть. Именно это может увеличить доходы РФ от продаж топлива и улучшить способность Москвы поддерживать военные усилия против Украины.
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).
После ударов Израиля по Ирану цены на фьючерсы на сырую нефть марки Brent выросли более чем на 5% - до 74,47 доллара за баррель.
"Доходы России от нефти и газа составляли примерно 30% от общих федеральных доходов 2024-го. Это подчеркивает значительную роль доходов от нефти и газа в финансировании государственных расходов страны-агрессоры", - отмечают американские специалисты.
Отмечаемое ранее в ISW оценивали, что усиление экономических ограничений для Российской Федерации все больше препятствует способности поддерживать длительные военные усилия в Украине.
"Россия, возможно, сможет использовать внезапный рост цен на нефть, чтобы преодолеть экономические вызовы и финансировать затяжную войну против Украины, если предположить, что цена на нефть будет оставаться высокой (например, более 60 долларов за баррель)", - отмечают аналитики.
Заметим, что диктатор-президент Российской Федерации Владимир Путин выражал обеспокоенность снижением цен на нефть, ведь это может привести к дестабилизации экономики страны-агрессоры.
Напомним, ночью 13 июня Израиль нанес удар по Ирану. Сообщалось, что армия обороны страны приступила к скоординированному превентивному авианалету по ядерной и военной инфраструктуре Ирана, успешно завершив первый этап операции.
Израильская военная операция, развернувшаяся против ядерных объектов, ракетных баз, ученых и военных генералов Ирана, стала результатом восьми месяцев интенсивной тайной подготовки. Целью, по словам премьера Биньямина Нетаньяху, является "устранение" ядерного и баллистического потенциала Ирана.
Поздним вечером 13 июня Иран нанес удар по Израилю, выпустив несколько волн ракет. Взрывы раздавались в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах. Из-за атаки погибли два человека, по меньшей мере 20 получили ранения.