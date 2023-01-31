Израиль и США работают вместе, чтобы Иран не получил ядерного оружия — Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заверил, что его страна вместе с Соединенными Штатами Америки сделает все, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие и средства его доставки.
Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США в Иерусалиме, — пишет Укринформ.
«Наша политика и моя политика в том, чтобы сделать все возможное, чтобы помешать Ирану приобрести ядерное оружие и средства его доставки. Это остается без изменений. Но очевидно, тот факт, что мы и США работаем вместе, также важен для этой общей цели», — подчеркнул глава израильского правительства.
Он очертил как очень хорошую дискуссию с госсекретарем США Энтони Блинкеном по поводу формирования общей политики, чтобы предотвратить опасность.
Нетаньяху подчеркнул, что мир стал свидетелем варварства режима в Тегеране, в частности, относительно собственного народа, а также экспорта агрессии Ираном за пределы своих границ и региона Ближнего Востока. Поэтому, по его словам, существует общий консенсус, что этот режим не должен получить ядерное оружие.
Напомним, что ранее СМИ сообщали, что Израиль нанес удар по Ирану для сдерживания ядерных и военных амбиций.
Напомним, что ни одна страна не взяла на себя ответственность за взрывы в Иране.
Отметим, что беспокойная ночь в Иране началась с сообщений о взрыве на производстве боеприпасов Минобороны. По предварительной информации, на этом предприятии производят дроны.
Это пока единственная подтвержденная информация от иранских властей. Атаку на предприятие власти назвали "неудачной",
Также СМИ заявляли о том, что Израиль начал специальную военную операцию против Ирана. Но это сообщение не подтвердилось.
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