Израиль и США работают вместе, чтобы Иран не получил ядерного оружия — Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заверил, что его страна вместе с Соединенными Штатами Америки сделает все, чтобы Иран не смог получить ядерное оружие и средства его доставки.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США в Иерусалиме, — пишет Укринформ.

«Наша политика и моя политика в том, чтобы сделать все возможное, чтобы помешать Ирану приобрести ядерное оружие и средства его доставки. Это остается без изменений. Но очевидно, тот факт, что мы и США работаем вместе, также важен для этой общей цели», — подчеркнул глава израильского правительства.

Он очертил как очень хорошую дискуссию с госсекретарем США Энтони Блинкеном по поводу формирования общей политики, чтобы предотвратить опасность.

Нетаньяху подчеркнул, что мир стал свидетелем варварства режима в Тегеране, в частности, относительно собственного народа, а также экспорта агрессии Ираном за пределы своих границ и региона Ближнего Востока. Поэтому, по его словам, существует общий консенсус, что этот режим не должен получить ядерное оружие.

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Напомним, что ранее СМИ сообщали, что Израиль нанес удар по Ирану для сдерживания ядерных и военных амбиций.

Напомним, что ни одна страна не взяла на себя ответственность за взрывы в Иране.

Отметим, что беспокойная ночь в Иране началась с сообщений о взрыве на производстве боеприпасов Минобороны. По предварительной информации, на этом предприятии производят дроны.

Это пока единственная подтвержденная информация от иранских властей. Атаку на предприятие власти назвали "неудачной",

Также СМИ заявляли о том, что Израиль начал специальную военную операцию против Ирана. Но это сообщение не подтвердилось.

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