Израиль, Корея, Грузия: эксперт о наиболее вероятном сценарии для Украины

Что будет после войны / © ТСН

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На днях аналитики Центра геополитики JPMorgan Chase заявили, что рассматривают четыре наиболее вероятных сценария дальнейшего развития событий в Украине: южнокорейский, израильский, грузинский и белорусский.

Эксперт по международной безопасности фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко считает, что самым близким к украинским реалиям выглядит израильский сценарий развития войны. Об этом он сказал в эфире«Киев 24».

Эксперт разобрал каждый из сценариев.

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Южная Корея

Жовтенко напомнил, что Южная Корея держалась на присутствии американского ядерного оружия, что для Украины невозможно.

«Весьмаю частью гарантий безопасности, получившей Южная Корея — это американское ядерное оружие, которое было размещено на территории Южной Кореи вплоть до середины 1990-х годов. Вряд ли на территории Украины будет размещено французское или британское ядерное оружие», — отметил он.

Грузия

Удивительным эксперт называет грузинский сценарий. Он напоминает, что в 2008 году российская агрессия была краткосрочной и Москва быстро вернулась к политическому влиянию над Тбилиси. В Украине же война слишком затяжная и кровавая, чтобы этот сценарий был реалистичным.

«Россияне в Грузии завершили свою агрессию так сказать досрочно. Это дало им возможность политически вернуть Грузинское государство и часть грузинского общества в свою собственную орбиту. В Украине все зашло слишком далеко. Реализовать такой сценарий в Украине возможно, если война завершится и пройдет лет 10. Потому что слишком большое отражение оставила эта война в украинском обществе. А во-вторых, российская пропаганда слишком сильно раскрутила тему войны», — говорит он.

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Израиль

Наиболее вероятным Жовтенко называет именно израильский сценарий, включающий:

Минимум или вообще отсутствие иностранного военного присутствия на территории.

вооружение современными системами.

Ядерный зонтик Франции может частично заменить американский котнитентом. И Украина может стать частью этой архитектуры безопасности.

О белорусском сценарии, предусматривающем полный проигрыш Украины, эксперт не упомянул.

Ранее историк Максим Майоров рассказывал, как непокоренная Ичкерия проиграла и угрожает ли чеченский сценарий Украине.

Украинский журналист Виталий Портников также рассказал, что во время Второй чеченской войны у простых чеченцев уровень ненависти к россиянам был еще больше, чем то, что испытывают сейчас украинцы. Однако Москве все же удалось покорить Чечню.

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