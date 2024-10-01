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Израиль начал военную операцию в Ливане: наносит массированные удары по Бейруту

Израиль начал военную операцию в Ливане: наносит массированные удары по Бейруту

Израильтяне призвали жителей эвакуироваться перед ударом / Фото: из соцсетей

В Бейруте раздалось несколько сильных взрывов.

Истребители израильских ВВС начали наносить удары по югу ливанской столицы.

Об этом заявили в израильской армии.

В Бейруте раздалось несколько взрывов, над городом летают самолеты Израиля.

ЦАХАЛ совершил с северной границы закрытую военную зону и призвал жителей пригородов Бейрута эвакуироваться перед авиаударами по объектам "Хезболлы".

На приграничной территории Ливана привлечены пять бригад Армии обороны Израиля.

Операция называется "Северная стрела".

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