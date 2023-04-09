Израиль нанес удары беспилотниками по Сирии в ответ на обстрелы ракетами

Об этом израильская армия сообщила в социальных сетях.

После предварительных сообщений о сиренях, раздававшихся на севере Израиля, три ракеты были выпущены с территории Сирии в сторону Израиля, две из них пересекли территорию Израиля, одна упала на открытой местности, а вторая была перехвачена системой «Железный купол».

Поэтому израильская артиллерия наносит удары по району в Сирии, откуда были запущены ракеты по территории Израиля. Удар был нанесен в ответ на ракетные обстрелы территории Израиля.

Беспилотник наносят удары по пусковым установкам в Сирии, из которых были запущены ракеты на территорию Израиля.

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Также ранее Израиль ночью обстрелял Ливан.

Напомним, что ранее в четверг, 6 апреля, когда в Израиле празднуют Песах (религиозный праздник – ред.), с территории Ливана были выпущены десятки ракет по городам на севере страны. Система противовоздушной обороны "Железный купол" не справилась с масштабной атакой, некоторые ракеты взорвались и ранили людей.

Также в ночь на 7 апреля армия с воздуха атаковала Сектор Газы, из которого обстреливают израильские города.

К тому же , Израиль заявил, что вся ответственность за эскалацию конфликта лежит полностью на террористических группировках.

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