Израиль нанес удары по военной инфраструктуре в Сирии

Израильские войска в понедельник сообщили, что израильские войска нанесли удары по военной инфраструктуре на территории Сирии после запусков в сторону Израиля из этой страны.

Израильские военные самолеты регулярно бомбят цели в Сирии, где оккупированные Израилем Голанские высоты отделяют Израиль от боевиков, присоединенных к Ирану.

Об этом пишет CNN.

Президент Ирана заявил в воскресенье, что наступление Израиля в Газе «перекрыло красные линии», поскольку советник США по национальной безопасности предупредил о «повышенном риске» перерастания войны в более широкий ближневосточный конфликт.

Напомним, на прошлой неделе базы США в Ираке и Сирии атаковали беспилотники – более 20 военных получили ранения.

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