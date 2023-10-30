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Израиль нанес удары по военной инфраструктуре в Сирии

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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Израиль нанес удары по военной инфраструктуре в Сирии

Израиль бомбит Сирию / Фото: Getty Images

Израильские войска в понедельник сообщили, что израильские войска нанесли удары по военной инфраструктуре на территории Сирии после запусков в сторону Израиля из этой страны.

Израильские военные самолеты регулярно бомбят цели в Сирии, где оккупированные Израилем Голанские высоты отделяют Израиль от боевиков, присоединенных к Ирану.

Об этом пишет CNN.

Президент Ирана заявил в воскресенье, что наступление Израиля в Газе «перекрыло красные линии», поскольку советник США по национальной безопасности предупредил о «повышенном риске» перерастания войны в более широкий ближневосточный конфликт.

Напомним, на прошлой неделе базы США в Ираке и Сирии атаковали беспилотники – более 20 военных получили ранения.

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Дата публикации
Просмотры
80
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