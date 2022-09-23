"Израиль не дал нам ничего, ноль": Зеленский осудил это государство и "неоднозначную" позицию Китая

Президент Владимир Зеленский упрекнул Израиль в отсутствии помощи Украине, сказав, что "ошеломлен" этим. Глава государства также осудил "неоднозначную" позицию Китая по поводу войны в Украине.

Зеленский сказал, что Украина хотела бы получить ПВО от Израиля.

Об этом президент рассказал в интервью Ouest-France.

"Я ошеломлен. Я не понимаю. Израиль не дал нам ничего, ноль... Я понимаю, что они должны защищать свою землю, но я получил информацию о том, что Израиль экспортирует свое оружие в другие страны", – заметил глава государства.

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Он также заявил о влиянии России на Израиль. В то же время, Зеленский сказал, что Израиль является независимым государством, а гражданское общество страны все же поддерживает Украину.

"Почему бы не дать нам противовоздушную оборону?" – задал вопрос украинский лидер.

Зеленский также раскритиковал "неоднозначную" позицию Китая относительно войны РФ против Украины и упрекнул в отсутствии помощи.

"До масштабного вторжения (РФ – ред.) между нашими странами (Украиной и Китаем – ред.) существовали каналы связи, у нас было много экономического и торгового сотрудничества. На данный момент у нас нет канала связи с Китаем, и это позор. Я бы хотел, чтобы они помогли Украине", — сказал глава государства и отметил "неоднозначную" позицию КНР.

Напомним, накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война идет не по плану Путина и призвал членов Альянса усилить поддержку Украины.

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