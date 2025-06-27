Израиль объяснил, почему не ликвидировали лидера Ирана Хаменеи во время конфликта

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи / © Associated Press

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Во время 12-дневного обострения между Израилем и Ираном у Тель-Авива не было возможности ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на заявление министр обороны Израиля Израиль Кац.

«Если бы (Хаменеи, — Ред.) был в нашем поле зрения, мы бы его уничтожили», — заявил Кац.

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Он уточнил, что во время операции «Восходящий лев» такой возможности не было, однако если бы она возникла, Израиль «уничтожил бы его».

Напомним, верховный лидер Ирана заявил, что «дал пощечину Америке» и «разгромил» Израиль. В то же время Иран раскрыл реальные последствия атаки США на их ядерные объекты.