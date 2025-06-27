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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Израиль объяснил, почему не ликвидировали лидера Ирана Хаменеи во время конфликта

Во время 12-дневного обострения с Ираном Израиль не имел возможности ликвидировать Хаменеи.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи / © Associated Press

Во время 12-дневного обострения между Израилем и Ираном у Тель-Авива не было возможности ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на заявление министр обороны Израиля Израиль Кац.

«Если бы (Хаменеи, — Ред.) был в нашем поле зрения, мы бы его уничтожили», — заявил Кац.

Он уточнил, что во время операции «Восходящий лев» такой возможности не было, однако если бы она возникла, Израиль «уничтожил бы его».

Напомним, верховный лидер Ирана заявил, что «дал пощечину Америке» и «разгромил» Израиль. В то же время Иран раскрыл реальные последствия атаки США на их ядерные объекты.

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