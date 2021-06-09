Израиль объяснил, почему обстреляли башню с офисами СМИ в Секторе Газа

ХАМАС пока никак не прокомментировала слова Израиля.

Израиль заявил, что здание СМИ, разрушенное одним из его авиаударов во врем конфликта в Газе, использовалось боевиками ХАМАС для попытки глушить израильскую систему противоракетной обороны "Железный купол".

Об этом информирует BBC News.

В башне Джала располагались офисы Associated Press и Al Jazeera.

Информационное агентство AP заявило, что пока не видит доказательств, подтверждающих обвинения Израиля. В ХАМАС пока никак не прокомментировали слова Израиля.

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Ранее в армии обороны Израиля заявляли, что в этом здании функционировал разведывательный штаб движения ХАМАС, использующий работающие там офисы СМИ и журналистов как прикрытие.

Напомним, что в ночь на 21 мая после 11 дней боевых действий началось перемирие между Израилем и радикальным движением ХАМАС, контролирующим Сектор Газа. Сейчас стороны соблюдают режим прекращения огня.

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