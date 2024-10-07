Израиль объявил о создании закрытой военной зоны на границе с Ливаном

Операция Израиля против Ливана продолжается.
После оценки ситуации районы Манара, Ифтах и Малкия на севере Израиля были объявлены закрытой военной зоной.
Об этом сообщает израильские военные в сообщении в соцсетях.
Вход на эти территории запрещен.
Это уже третья закрытая военная зона, созданная на северной границе Израиля с начала наземной операции ЦАХАЛа в Ливане на прошлой неделе.
Напомним, ранее стало известно, что израильские военные нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в центре командования и управления, встроенном в комплекс, ранее служивший школой "Ибн Рушд" в район Дейр-эль-Балах.
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