Израиль объявил о создании закрытой военной зоны на границе с Ливаном

После оценки ситуации районы Манара, Ифтах и Малкия на севере Израиля были объявлены закрытой военной зоной.

Об этом сообщает израильские военные в сообщении в соцсетях.

Вход на эти территории запрещен.

Это уже третья закрытая военная зона, созданная на северной границе Израиля с начала наземной операции ЦАХАЛа в Ливане на прошлой неделе.

Напомним, ранее стало известно, что израильские военные нанесли точный удар по террористам ХАМАС, действовавшим в центре командования и управления, встроенном в комплекс, ранее служивший школой "Ибн Рушд" в район Дейр-эль-Балах.

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