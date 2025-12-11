Израиль объявил выговору послу Украины из-за критики регулярных разговоров Нетаньяху с Путиным

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук

Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла Украины Евгения Корнийчука для официального выговора из-за его комментариев по поводу заявлений премьер-министра Беньямина Нетаньяху о частых контактах с российским диктатором Путиным.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Украинского дипломата пригласили на встречу 11 декабря заместителя генерального директора МИД Израиля по вопросам Евразии Юваля Фукса. В ведомстве подчеркнули, что это был вызов именно «для выговора».

Причиной стало интервью Корнийчука изданию Ynet, в котором он подверг критике позицию израильского премьера относительно отношений с Москвой.

По данным израильского МИД, Фукс «четко дал понять» украинскому послу, что его комментарии «совершенно неприемлемы» и якобы отклоняются от устоявшихся дипломатических норм. Представитель МИД также заявил, что Корнийчук игнорирует поддержку, которую Израиль якобы оказывает Украине с начала полномасштабной войны.

Скандал разгорелся после того, как во время дебатов в Кнессете Нетаньяху начал хвастаться своими «личными отношениями» с Путиным и заявил, что «регулярно» с ним общается для защиты «жизненно важных интересов» Израиля, в том числе на северной границе.

«Мы поддерживаем постоянные контакты с другой мировой мощью — Россией. Я регулярно общаюсь с Путиным, и эти продолжающиеся уже десятилетия личные отношения помогают защищать жизненно важные интересы Израиля», — заявил Нетаньяху.

В ответ в комментарии Ynet Корнийчук выразил удивление такой риторикой, напомнив, что Россия является союзником Ирана и активно поддерживает атакующие сам Израиль террористические группировки ХАМАС и Хезболла.

«Я здесь не для того, чтобы давать советы вашему премьер-министру, но хочу напомнить вам, что Россия уже почти четыре года ведет жестокую войну против Украины. Они убивают женщин и детей, вырезают мирных жителей и создают серьезные гуманитарные и правовые проблемы. Я был удивлен заявлениями Нетаньяху, особенно после 7 октября. Надо стоять на правильной, нравственной стороне истории», — сказал Корнийчук.

Он также напомнил о прямых поставках российского оружия врагам Израиля.

«Ваши военные показали мне оружие, изъятое у Хезболлы, которое, несомненно, было произведено в России. Если отношения так хороши, почему российское оружие оказывается у Хезболлы? Из открытых источников известно, что российские инструкторы обучают и Хезболлу и ХАМАС, а их агенты постоянно ездят в Москву за поддержкой», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что тысячи украинцев в Израиле оказались под угрозой депортации из-за того, что правительство медлит с продолжением статуса защиты для беженцев.

Мы ранее информировали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинул заседание кабинета министров, чтобы по телефону поговорить с российским диктатором Путиным.