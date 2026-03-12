Израиль озвучил условие завершения войны с Ираном

Израиль Кац / © Associated Press

Американо-израильская операция против Ирана не имеет временных ограничений, поэтому будет продолжаться «сколько нужно».

Об этом заявил министр обороны Израиля Израэль Кац, сообщает The Times of Israe .

«Операция будет продолжаться без ограничений во времени — столько, сколько нужно, пока мы не достигнем всех целей и не достигнем победы в кампании», — подчеркнул политик.

Впрочем, Кац подчеркнул, что одна из целей ударов Армии обороны Израиля – «позволить иранскому народу восстать, действовать и свергнуть этот режим. По его словам, США и Израиль „совершают впечатляющие и систематические операции, направленные против личного состава режима.

Глава Минобороны Израиля назвал иранских лидеров, переживших удары, «кучей трусов, которые нападают на женщин, детей и пожилых людей на улицах, специализируются на резне и убийствах мирных жителей».

По некоторым сообщениям, в Израиле существует определенная обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может решить завершить войну раньше, чем хотел бы Тель-Авив. Отметим, что американский лидер уже заявил о «победе» США в войне с Ираном.

Атаки Ирана — последние новости

Ночью против 12 марта Иран массированно ударил по странам Персидского залива. Удары были направлены на нефтяную инфраструктуру и танкеры. В частности, два иностранных танкера подверглись атаке дронов в территориальных водах По меньшей мере один человек погиб, еще 38 человек удалось спасти.

Также Иран нанес ракетный удар по военной базе Италии , расположенной в Эрбили (Ирак). Министр иностранных дел Антонио Таяни подтвердил атаку. По его словам, военнослужащие скрылись в бункере, они «здоровы и находятся в безопасности».

Кроме того , иранский ударный дрон влетел в небоскреб в Дубае . Атака вызвало незначительный пожар. Ее удалось быстро обуздать. В то же время власти эвакуировали людей из здания. В то же время, ОАЭ заявили, что им удалось перехватить иранские беспилотники и ракеты, направленные против их территории.