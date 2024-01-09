Израиль переходит к новой фазе в войне в секторе Газа: меньше войск и авиаударов, больше операций элитных сил

Израиль заявил, что его военные начинают переходить от широкомасштабной наземной и воздушной кампании в секторе Газа к более целенаправленной фазе войны против ХАМАС, и израильские официальные лица сказали своим американским коллегам, что они надеются, что переход будет завершен к концу января, сообщили официальные лица. США.

Об этом пишет New York Times.

Разглашение Израилем произошло в тот момент, когда в Израиле ожидали, что государственный секретарь Энтони Дж. Блинкен давит на официальных лиц, чтобы они свернули свою кампанию в Газе и предотвратили распространение войны в регионе, особенно после израильского удара на прошлой неделе, в результате которого был убит высокопоставленного ХАМАСа лидеров в Ливане, и, как заявила Хезболла, один из ее командиров был убит во время удара в стране.

Контрадмирал Даниэль Хагари, главный спикер израильских военных, заявил, что новая фаза кампании привлекает меньше войск и авиаударов. Официальные лица США заявили, что они ожидают, что переход будет больше полагаться на хирургические миссии меньших групп элитных израильских сил, которые будут двигаться в населенные пункты в секторе Газа и выезжать из них, чтобы найти и убить лидеров ХАМАС, спасти заложников и разрушить тоннели.

"Война сменила этап", — сказал адмирал Хагари. "Но переход состоится без торжеств", — добавил он, "речь не идет о драматических объявлениях.

Он сказал, что Израиль будет продолжать сокращать количество войск в Газе, процесс, начавшийся в этом месяце. Он добавил, что интенсивность сделок на севере Газа уже начала падать, поскольку военные переходят на проведение там разовых рейдов вместо того, чтобы поддерживать широкомасштабные маневры.

Израиль же теперь сосредоточится на южных и центральных опорных пунктах ХАМАС, в частности вокруг Хан-Юниса и Дейр-эль-Балаха, сказал адмирал Хагари, добавив, что он ожидает, что в Газу будет поступать больше помощи и палаток.

Американские официальные лица говорят, что, по их мнению, количество израильских войск в северной части Газы упало до менее половины из примерно 50 000 солдат, присутствовавших еще в прошлом месяце во время разгара кампании. Чиновники говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить чувствительный вопрос.

Со всем тем израильские официальные лица четко объяснили официальным лицам США, что, хотя они надеются завершить переход к концу месяца, сроки не определены. Если израильские силы столкнутся с сопротивлением ХАМАС, более жестким, чем ожидалось, или обнаружат угрозы, которых они не предполагали, размер и темп вывода могут замедлиться, а интенсивные авиаудары могут продолжаться, сказали они.

Президент Байден решительно поддержал войну Израиля в Газе, во время которой израильские военные, вооруженные американским оружием, убили около 23 000 палестинцев, большинство из которых были гражданскими, согласно данным министерства здравоохранения Газы.

В то же время Байден испытал давление на международном уровне и со стороны его собственной администрации, чтобы сдержать кампанию Израиля, начатую после террористических атак ХАМАС на юг Израиля 7 октября, во время которых были убиты 1200 человек и 240 захвачены в заложники.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что военная кампания Израиля в Cекторе Газа продлится еще много месяцев.

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