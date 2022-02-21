Израиль переносит свое посольство из Киева во Львов из-за угрозы вторжения России

Ранее своих дипломатов уже перевезли Нидерланды, Великобритания и США.
Министерство иностранных дел Израиля приняло решение перенести свое посольство из Киева во Львов из-за угрозы вторжения России в Украину.
Об этом МИД Израиля сообщил в Twitter.
"После оценки ситуации в МИДе Израиля, а также обсуждений с разными международными структурами, министр иностранных дел Яир Лапид принял решение проинструктировать сотрудников посольства Израиля в Киеве переехать в консульские учреждения, открытые в городе Львов на западе Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее посольство Нидерландов в Украине временно переехало из Киева во Львов в связи с угрозой предполагаемого вторжения России.
Другие западные страны, в том числе Великобритания и США, ранее перевезли своих дипломатов из Киева во Львов.
Ранее Франция и Польша призвали своих граждан покинуть Украину.
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