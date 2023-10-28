Израиль планирует уничтожить ХАМАС: страна назвала позорной резолюцию ООН о перемирии и отвергла ее

Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.

Однако Израиль отверг резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о немедленном гуманитарном перемирии в секторе Газа.

Об этом министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил в сервисе микроблогов Х.

"Мы категорически отвергаем позорный призыв Генеральной Ассамблеи ООН к прекращению огня", — заметил Коэн.

Он добавил, что Израиль намерен уничтожить ХАМАС так, как мир поступил с нацистами и ИГИЛ.

Заметим, что Генассамблея ООН приняла 120 голосами резолюцию о защите гражданских в войне ХАМАС против Израиля и необходимости гуманитарного перемирия.

Против резолюции выступили 14 стран, например, Израиль и США, 45 воздержались, в том числе — Украина. Генассамблея также не поддержала предложение Канады, предлагавшего осудить террористические атаки ХАМАС и захват заложников.

Напомним, что в ночь на 28 октября Израиль совершил очередной рейд по территории Сектора Газы. В частности, рейд возле района Шуджаия на востоке города Газа был осуществлен пехотой, боевой инженерией и бронетанковыми силами, а прикрытие с воздуха обеспечивали беспилотники ВВС Израиля и боевые вертолеты.

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