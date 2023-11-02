Израиль снова обвинили в атаке по лагерю для гражданских: по меньшей мере 80 человек погибли

По словам представителя местной больницы, в результате израильского авиаудара, всколыхнувшего лагерь беженцев Газы Джабалия, погибли по меньшей мере 80 человек.

Доктор Атеф Аль Кахлут, директор индонезийской больницы Газы, сообщил CNN, что по меньшей мере 80 тел прибыли в больницу после удара и другие выкапываются из-под обломков.

По его словам, большинство жертв – женщины и дети, а еще сотни человек получили ранения.

Ранее Армия обороны Израиля подтвердила, что взрыв в районе Фаллуджа лагеря беженцев Джабалия произошел в результате авиаудара. В нем говорится, что "террористы ХАМАС были ликвидированы в результате удара"

Видео с места взрыва показало катастрофические повреждения вокруг глубочайшего кратера по соседству. Видно, как люди роются среди завалов в поисках тел.

Израильские военные также нанесли авиаудары по Джабалии в районе близ Фаллуджи. Медики говорят о сотнях пострадавших.

Напомним, во время продвижения к Сектору Газы, из которого боевики ХАМАСа 7 октября совершили свою террористическую атаку, бойцы израильской армии видели тела зверски убитых людей, среди которых — женщины и дети.

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