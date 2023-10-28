Израиль совершает вылазки: войска и танки находятся внутри сектора Газа – СМИ

Израильские военные 27 октября 2023 г. совершили вторжение в сектор Газа после того, как они начали интенсивный обстрел анклава артиллерией и ракетами, выпущенными с военных самолетов, сообщили израильские военные чиновники.

Об этом сообщает New York Times

Нападения произошли ровно через три недели после трансграничных рейдов ХАМАС, в результате которых в Израиле погибли 1400 человек, что спровоцировало региональную войну.

О событиях трудно узнать больше, поскольку мобильная связь и Интернет были прерваны. Две главные палестинские сети мобильной связи Jawwal и Paltel заявили, что их телефонные линии и интернет-услуги перестали работать после новых ударов.

Майор Нир Динар, военный спикер, сказал, что некоторые израильские войска пересекли границу и воюют в Секторе Газы, но он отказался сказать, было ли вторжение началом полномасштабной наземной интервенции, которым Израиль угрожал в течение недель.

Стало известно, что в течение двух дней израильские войска и танки совершали небольшие вылазки на Газу, не задерживаясь.

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«Наши войска и танки находятся внутри Сектора Газы – они стреляют и действуют», – сказал майор Динар. Он добавил: «Но наши войска и танки вчера тоже были в Газе».

Второй военный чиновник, контрадмирал Даниэль Хагари, сообщил журналистам ранее, что израильские сухопутные силы "расширяют" свою деятельность в секторе Газа, не предоставив подробностей. Адмирал Хагари также сказал, что военные самолеты нацелены на подземную "инфраструктуру террористов".

Когда Израиль усилил свои обстрелы, Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке подавляющим большинством голосов проголосовала за необязательную резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня в войне. Резолюция была представлена группой арабских стран во главе с Иорданией и соавторами более 45 стран.

В то же время , Израиль планирует уничтожить ХАМАС: страна назвала позорной резолюцию ООН о перемирии и отвергла ее.

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