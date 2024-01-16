В Давосе состоялась четвертая встреча советников по национальной безопасности и внешней политике.

Израиль впервые принял участие в обсуждении украинской формулы мира на встрече советников по национальной безопасности и внешней политике стран 14 января в Давосе.

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

"Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского, которое состоялось в начале недели. На четвертой встрече советников по национальной безопасности в швейцарском Давосе Израиль представлял заместитель главы Совета национальной безопасности", — рассказал Бродский.

Напомним, Андрей Ермак рассказал о результатах встречи советников по национальной безопасности и внешней политике в Давосе относительно имплементации Формулы мира Украины.

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