Политика
139
Израиль заподозрил США в тайных переговорах с Ираном о прекращении огня — Axios

Израильские чиновники заподозрили, что США могли вести секретные переговоры с Ираном по поводу возможного прекращения огня без участия Израиля.

Елена Кузьмич
Флаг Израиля

Флаг Израиля / © Associated Press

Израильские чиновники подозревают, что Соединенные Штаты могли вести тайные переговоры с Ираном о возможном прекращении огня.

Об этом сообщает Axios.

По данным издания, беспокойство в Израиле возникло из-за сигналов о контактах между Вашингтоном и Тегераном, которые могли происходить параллельно с военной эскалацией.

Израильские чиновники опасаются, что такие переговоры могут привести к договоренностям без полного учета позиции Израиля и его интересов.

В материале отмечается, что подозрения появились на фоне напряженных консультаций между союзниками по дальнейшим действиям в конфликте вокруг Ирана.

Axios отмечает, что официального подтверждения тайных переговоров пока нет, однако сама возможность таких контактов вызывает беспокойство среди израильского руководства.

139
