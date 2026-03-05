Израиль заподозрил США в тайных переговорах с Ираном о прекращении огня — Axios

Флаг Израиля / © Associated Press

Израильские чиновники подозревают, что Соединенные Штаты могли вести тайные переговоры с Ираном о возможном прекращении огня.

Об этом сообщает Axios.

По данным издания, беспокойство в Израиле возникло из-за сигналов о контактах между Вашингтоном и Тегераном, которые могли происходить параллельно с военной эскалацией.

Израильские чиновники опасаются, что такие переговоры могут привести к договоренностям без полного учета позиции Израиля и его интересов.

В материале отмечается, что подозрения появились на фоне напряженных консультаций между союзниками по дальнейшим действиям в конфликте вокруг Ирана.

Axios отмечает, что официального подтверждения тайных переговоров пока нет, однако сама возможность таких контактов вызывает беспокойство среди израильского руководства.

