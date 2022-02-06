Израиль запретил странам Балтии передавать свое оружие Украине — СМИ

Израильская сторона предупредила, что не разрешит передать Украине противотанковый ракетный комплекс Spike.

Минобороны Израиля заявило Эстонии, Латвии и Литве, что не предоставит разрешение на передачу оружия израильского производства Украине для защиты от агрессии РФ.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Breaking Defense.

Отмечается, что к соответствующему превентивному мероприятию израильская сторона якобы прибегла в декабре прошлого года.

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В издании указывают, что в Израиле действуют строгие правила для "конечных пользователей" оружия, которое продается за границей. Они юридически ограничивают возможность страны-покупателя отправлять оборудование третьей стороне без разрешения первоначального производителя.

"Превентивный шаг Израиля был вызван верой в то, что Украина попытается завладеть противотанковым оружием Spike, созданным на совместном предприятии израильских и немецких компаний", - заявили в издании.

Отмечается, что Израиль заинтересован в хорошем канале связи с Кремлем, чтобы "иметь возможность действовать в Сирии, а также прекратить поставки оружейных систем иранского производства в "Хезболлу" в Ливане".

Между тем представитель Минобороны Латвии заявил, что страна "не планирует отправлять в Украину какое-либо оружие производства Израиля", а в оборонном ведомстве Литвы отметили, что во время переговоров с Израилем "не поднимали вопроса о передаче Украине оружия израильского производства".

Ранее новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит стратегию прошлой власти и не будет поставлять оружие Украине. Глава МИД Германии также не поддержал идею поставки оружия Украине.

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