Израиль запретил странам Балтии передавать свое оружие Украине — СМИ

Израильская сторона предупредила, что не разрешит передать Украине противотанковый ракетный комплекс Spike.
Минобороны Израиля заявило Эстонии, Латвии и Литве, что не предоставит разрешение на передачу оружия израильского производства Украине для защиты от агрессии РФ.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Breaking Defense.
Отмечается, что к соответствующему превентивному мероприятию израильская сторона якобы прибегла в декабре прошлого года.
В издании указывают, что в Израиле действуют строгие правила для "конечных пользователей" оружия, которое продается за границей. Они юридически ограничивают возможность страны-покупателя отправлять оборудование третьей стороне без разрешения первоначального производителя.
"Превентивный шаг Израиля был вызван верой в то, что Украина попытается завладеть противотанковым оружием Spike, созданным на совместном предприятии израильских и немецких компаний", - заявили в издании.
Отмечается, что Израиль заинтересован в хорошем канале связи с Кремлем, чтобы "иметь возможность действовать в Сирии, а также прекратить поставки оружейных систем иранского производства в "Хезболлу" в Ливане".
Между тем представитель Минобороны Латвии заявил, что страна "не планирует отправлять в Украину какое-либо оружие производства Израиля", а в оборонном ведомстве Литвы отметили, что во время переговоров с Израилем "не поднимали вопроса о передаче Украине оружия израильского производства".
Ранее новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит стратегию прошлой власти и не будет поставлять оружие Украине. Глава МИД Германии также не поддержал идею поставки оружия Украине.
Читайте также:
- В Германии заявили, что вопрос о поставках оружия Украине должен решаться в рамках НАТО
- "Ждем следующую "птичку": в Киев прибудет восьмой самолет с американской военной помощью
- Польша готовит второй пакет военной помощи для Украины: что это будет
- Сгодятся на границе с Беларусью: украинские пограничники получили от США 40 патрульных вездеходов
- Эстония размышляет над предоставлением Украине дополнительного оборонного вооружения из-за российской агрессии