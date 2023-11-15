Израильская армия начала операцию против ХАМАСа вокруг больницы "Аль-Шифа"

На основе информации разведки и оперативной необходимости силы ЦАХАЛа, израильская армия проводит точную и целенаправленную операцию против ХАМАСа в определенном районе вокруг больницы "Аль-Шифа".

Об этом информируют израильские силовые в социальных сетях.

ЦАХАЛ производит наземную операцию в Газе, чтобы победить ХАМАС и спасти заложников.

"Израиль воюет с ХАМАСом, а не с гражданским населением в Газе", — отмечается в сообщении.

Также силы ЦАХАЛа включают медицинские команды и людей, говорящих на арабском языке, которые прошли специальную подготовку, чтобы не причинить вреда гражданским лицам, которых ХАМАС использует как живой щит.

«В последние недели ЦАХАЛ неоднократно публично предупреждал, что продолжение военного использования ХАМАС госпиталя "Аль-Шифа" ставит под угрозу его защищенный статус согласно международному праву, и предоставил достаточно времени, чтобы прекратить это незаконное злоупотребление больницей. Вчера армия обороны Израиля снова сообщила соответствующим органам власти в Газе, что все военные действия в госпитале должны быть приостановлены в течение 12 часов. К сожалению, этого не произошло. ЦАХАЛ также способствовал широкомасштабной эвакуации больницы и поддерживал регулярный диалог с руководством больницы», – заявили в израильской армии.

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Они призвали всех находящихся в больнице террористов ХАМАСа сдаться.

Добавим, что также считается, что террористическая организация ХАМАС разместила свой командный центр под больницей "Аль-Шифа", который функционирует до сих пор.

Напомним, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС потерял контроль над Сектором Газа. Террористы убегают на юг.

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