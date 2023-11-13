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Израильская армия нанесла удары по объектам "Хезболлы"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Израильская армия нанесла удары по объектам "Хезболлы"

Израиль нанес удары по "Хезболлу" / Фото: Associated Press

Об этом армия сообщила в социальных сетях.

ЦАХАЛ заявил, что истребитель и самолет ЦАХАЛ нанесли удары по ряду террористических объектов, принадлежащих террористической организации "Хезболла".

Речь идет об ударах, в том числе, по военной базе с составом оружия и военной инфраструктурой.

Напомним, в субботу, 11 ноября, министр обороны Израиля Йоав Галлант предупредил, что Бейрут может постигнуть та же участь, что и Газа, если "Хезболла" втянет Ливан в войну, которую его страна ведет против ХАМАСа.

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Дата публикации
Просмотры
162
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