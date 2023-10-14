Израильская армия заявила, что нашла тела пленных после того, как заставила палестинцев бежать с севера Газа

Война Израиля против ХАМАС в секторе Газа продолжается седьмой день после начальной атаки террористов ХАМАС, что привело к резне более 1200 человек и ранениям 3192 на юге Израиля. Более 130 израильтян, в том числе иностранцев, находятся в плену ХАМАС в осажденном анклаве.

Об этом пишет местное издание Haaretz.

По меньшей мере, 1800 палестинцев погибли в результате авиаударов израильской авиации по Газе с начала войны.

Палестинцы сбежали из северной части сектора Газа и двинулись на юг после того, как израильская армия издала приказ об эвакуации более 1 миллиона жителей этой территории, позволив армии совершить свое очевидное первое наземное вторжение с начала войны.

Во время вторжения ЦАХАЛ заявил, что нашел находившиеся в плену ХАМАС тела израильтян и "уничтожил инфраструктуру и отряды террористов".

ХАМАС продолжал запускать ракеты по территории Израиля в течение дня, причем одна ракета была перехвачена на севере страны – дальше от Газы – системой защиты «Праща Давида».

ХАМАС заявил, что запустил 150 ракет в сторону южного города Ашкелон в ответ на перемещение Израиля и обстрел гражданских лиц. Одна женщина получила ранение средней тяжести в Реховоте, ракеты также нанесли материальный ущерб домам в Ашкелоне и Сдероте.

Насилие между израильтянами и палестинцами также обострилось на Западном берегу реки Иордан, где израильские силы убили 14 человек во время столкновений в Палестинский день гнева, объявленный ХАМАСом.

В деревне Ат-Тувани близ Хеврона израильский поселенец во время столкновения в упор застрелил палестинца, тяжело ранив его в присутствии солдата ЦАХАЛ.

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Президент США Джо Байден пообщался с семьями 14-ти американцев, взятых в заложники после терактов ХАМАС.

Вдоль границы с Ливаном Израиль и Хезболла обменивались огнем в спорадических актах насилия, при этом группа ливанских боевиков стреляла в сторону израильских военных постов, а ЦАХАЛ отвечал артиллерийским огнем. Погиб видеооператор Reuters, работавший на юге Ливана, еще шесть журналистов получили ранения.

Заметим, один из лидеров ХАМАС Халед Машал призвал мусульман всего мира устроить погром евреев в пятницу, 13 октября. Израиль просит своих граждан по всему миру быть осторожными, во многих странах принимаются меры по охране еврейских общин, учреждений и учреждений.

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