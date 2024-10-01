Израильские чиновники уверяют, что продолжительной оккупации Ливана не будет — CNN

Но они не называют временные рамки.

Израильские официальные лица прилагают усилия, чтобы охарактеризовать наземную операцию в южном Ливане как ограниченную по масштабу, заявляя, что там "не будет долгосрочной оккупации", но отказываются указать ее продолжительность.

Об этом пишет CNN.

Израильские войска будут сосредоточены на устранении "непосредственных угроз" из ливанских сел вдоль границы, включая способность Хезболла проникнуть на север Израиля, настаивали израильские официальные лица.

Высокопоставленный израильский чиновник также заявил, что Израиль не планирует оставаться в Ливане, сказал, что "никакой долгосрочной оккупации южного Ливана не будет".

Но официальные лица отказались сообщить, как глубоко израильские войска войдут в страну или как долго ожидается, что операция будет продолжаться.

Также читайте Израиль отбивает атаку беспилотников: раздаются сирены

Напомним, что Израиль начал военную операцию в Ливане: наносит массированные удары по Бейруту.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.