Израильские истребители уничтожили три фабрики по производству оружия в Секторе Газа

Недавно истребители израильской армии ЦАХАЛ поразили дополнительные цели, принадлежащие террористической организации ХАМАС, в Секторе Газы.

Об этом сообщает военная пресс-служба.

В частности, уничтожена шахта в подземный комплекс, который используется для производства оружия, три дополнительные фабрики по производству оружия и террористический тоннель, принадлежащие террористической организации ХАМАС.

Этот удар наносит существенный вред возможностям и препятствует дальнейшим возможностям приобретения оружия террористической организации ХАМАС в Секторе Газа.

«Армия обороны Израиля считает террористическую организацию ХАМАС ответственной за всю террористическую деятельность, происходящую из Сектора Газа, и столкнется с последствиями нарушений безопасности Израиля», — говорится в сообщении.

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Также ночью Израиль ночью обстрелял Ливан.

Напомним, что ранее в четверг, 6 апреля, когда в Израиле празднуют Песах (религиозный праздник – ред.), с территории Ливана были выпущены десятки ракет по городам на севере страны. Система противовоздушной обороны "Железный купол" не справилась с масштабной атакой, некоторые ракеты взорвались и ранили людей.

Также в ночь на 7 апреля армия с воздуха атаковала Сектор Газы, из которого обстреливают израильские города.

К тому же, Израиль заявил, что вся ответственность за эскалацию конфликта лежит полностью на террористических группировках.

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