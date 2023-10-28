Израильские танки открыли огонь по территории сектора Газа — СМИ

Палестинцы утверждают, что израильские танки перестреливаются с боевиками в секторе Газа.

Об этом сообщает израильское издание The Time of Israel со ссылкой на палестинские источники.

Пока больше подробностей о ситуации на Ближнем Востоке не сообщается.

"Палестинцы заявляют, что израильские танки ведут перестрелки с боевиками в Газе", — говорится в сообщении.

Heavily intensified lsraeli airstrikes hit Gaza Strip. pic.twitter.com/GvAJDuvDLB — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 27, 2023

Также издание Visegrád 24 сообщает в соцсети Х о том, что "тысячи израильских солдат вошли в Газу", пока эта информация не проверена.

Напомним, что Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.

Однако Израиль отверг резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о немедленном гуманитарном перемирии в Секторе Газа.

Напомним, что в ночь на 28 октября Израиль совершил очередной рейд по территории Сектора Газы. В частности, рейд возле района Шуджаия на востоке города Газа был осуществлен пехотой, боевой инженерией и бронетанковыми силами, а прикрытие с воздуха обеспечивали беспилотники ВВС Израиля и боевые вертолеты.

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