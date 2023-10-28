Израильские танки открыли огонь по территории сектора Газа — СМИ

Израильско-палестинский конфликт набирает обороты.
Палестинцы утверждают, что израильские танки перестреливаются с боевиками в секторе Газа.
Об этом сообщает израильское издание The Time of Israel со ссылкой на палестинские источники.
Пока больше подробностей о ситуации на Ближнем Востоке не сообщается.
"Палестинцы заявляют, что израильские танки ведут перестрелки с боевиками в Газе", — говорится в сообщении.
Heavily intensified lsraeli airstrikes hit Gaza Strip. pic.twitter.com/GvAJDuvDLB— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 27, 2023
Также издание Visegrád 24 сообщает в соцсети Х о том, что "тысячи израильских солдат вошли в Газу", пока эта информация не проверена.
Напомним, что Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.
Однако Израиль отверг резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о немедленном гуманитарном перемирии в Секторе Газа.
Напомним, что в ночь на 28 октября Израиль совершил очередной рейд по территории Сектора Газы. В частности, рейд возле района Шуджаия на востоке города Газа был осуществлен пехотой, боевой инженерией и бронетанковыми силами, а прикрытие с воздуха обеспечивали беспилотники ВВС Израиля и боевые вертолеты.
Читайте также:
- Израиль сообщил о ликвидации командира ХАМАСа
- Шольц заявил, что Израиль будет соблюдать международное право во время операции в Газе
- "Мы нашли тело мальчика с перерезанным горлом": офицер израильской армии рассказал о зверствах ХАМАСа