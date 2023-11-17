Израильские военные приблизились к инфраструктуре ХАМАС на севере Газы

Глава ЦАХАЛа заявил, что военные «близкие» к ликвидации инфраструктуры ХАМАС на севере Газа

Начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герцы Галеви во время сегодняшнего визита в сектор Газа говорит, что военные близки к ликвидации военной системы ХАМАС в северной части территории.

Об этом пишет The Times of Israel.

"Мы очень близки к уничтожению военной системы [Хамас], которая существовала в северной части сектора Газа", — говорит Халеви командирам в видео, опубликованном ЦАХАЛОМ.

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"Мы завершим это, у нас есть еще некоторые работы, но мы хорошо приближаемся к этому", — добавляет он.

Он добавляет, что Армия обороны Израиля собирается продолжать свою деятельность в секторе Газа, пока ей будет позволено продолжать действовать, «во все большем количестве районов, и собирается убивать командиров и оперативников ХАМАС и уничтожать инфраструктуру».

Напомним, Армия обороны Израиля заявила, что установила оперативный контроль над портом Газы. Этот район использовался ХАМАСом как тренировочная база для своих военно-морских сил.

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