Израильские военные рассказали, сколько палестинских боевиков уничтожили во время войны в секторе Газа

В ходе войны против ХАМАС в секторе Газа было убито более 7000 палестинских боевиков, заявил глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

"Это минимальная оценка", — сказал он в интервью 12 каналу израильского телевидения в субботу, 9 декабря, — пишет DW.

По словам Ханегби, количество убитых боевиков может быть выше, поскольку израильская сторона не знает, сколько людей могут находиться под завалами разрушенных построек или в туннелях, построенных ХАМАС в Газе.

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Герцы Халеви призвал израильских военных усилить давление на ХАМАС, система которого, по-видимому, разрушается. "Мы видим сдаваемых террористов, это признак краха системы, признак того, что нам нужно сильнее давить", — сказал он на встрече с военными.

В то же время, Израиль подтвердил смерть 25-летнего заложника ХАМАС. Один из израильских заложников, содержавшийся ХАМАС в секторе Газа, 25-летний Саар Барух, погиб в плену, подтвердило 9 декабря руководство кибуца Беэри, в котором проживал мужчина.

Ранее боевики ХАМАС заявили, что заложник был убит во время неудачной попытки израильских военных освободить его, по которому последовали вооруженные столкновения. Группа 8 декабря опубликовала видео, в конце которого было видно окровавленное тело, предположительно Саара Баруха.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что при попытке освобождения заложника были тяжело ранены двое израильских бойцов. "Мы не спасли ни одного заложника во время этой операции", – сказал он.

Отметим, что Израиль готовится к операции "Атлантида". Она предполагает затопление тоннелей под Сектором Газа.

Добавим, что мы ранее информировали, что Израиль раскрыл, сколько его военных погибло во время операции против ХАМАС.

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