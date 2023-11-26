Израильские войска не покинут сектор Газа, пока не вернется каждый заложник – власть

Министр обороны Йоав Галлант заявил, что израильские войска не покинут сектор Газы, пока все заложники не будут возвращены в Израиль.

Также он добавил, что любые предстоящие переговоры с ХАМАС будут проводиться во время боевых действий.

Об этом пишет The Times of Israel.

Заявление Галанта было сделано во время поездки министра по сектору Газа впервые с начала войны.

«Наша способность изъять первую группу заложников происходит от давления со стороны военных. Как только усиливается военное давление, они хотят перерыва. Когда вы увеличиваете давление, они хотят еще одного перерыва. Когда вы увеличиваетесь еще больше, они готовы прийти с предложением, а когда вы увеличиваетесь еще больше, и они готовы прийти с предложением, которое можно принять, вот и весь метод», — говорит Галлант.

"Мы не можем остановить операцию и войну в Газе, пока не достигнем ситуации, когда мы вернем всех заложников назад, потому что у нас их гораздо больше", — говорит он.

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Галант говорит, что перемирие будет кратким: “Любые дальнейшие переговоры будут под критикой. Это значит, что если они хотят продлить обсуждение следующего соглашения, это будет происходить, пока падают бомбы и борются силы, это основа».

Офис Галланта говорит, что он посетил северное побережье Газы, и командиры его проинформировали об операциях сил во время боев и их безопасности при прекращении огня.

Напомним, что ранее сообщалось, что Израиль вернул первых заложников ХАМАС в рамках перемирия.

Добавим, что в 7 утра 24 ноября вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАСом. Он продлится 4 дня.

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