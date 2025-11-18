Израильский паспорт не поможет?: глава НАБУ раскрыл план по задержанию Миндича

Скандал с Тимуром Миндичем

Детективы НАБУ работают над тем, чтобы запустить механизмы экстрадиции подозреваемого в коррупционной схеме на энергетике Тимура Миндича.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос, передает «Радио Свобода».

По его словам, чтобы начать процесс экстрадиции, детективам НАБУ необходимо провести ряд следственных действий, получить в Высшего антикоррупционного суда решение об избрании меры пресечения.

Кривонос заверил, что даже при наличии у Тимура Миндича израильского гражданства экстрадировать его из Израиля «не является абсолютно невозможной историей».

«Мое предсказание, что все равно, как правило, фигуранты не сидят на одном месте, им хочется путешествовать, посещать европейские страны. Поэтому, безусловно, нужно принять все меры для того, чтобы это лицо было в международном розыске, чтобы соответствующие правоохранительные органы и Интерпол имели соответствующую ориентировку на задержание этого лица в случае пересечения и прибытия на территорию другой страны», — пояснил глава НАБУ.

Напомним, что 10 ноября работники НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко и в компании Энергоатом. Впоследствии стало известно, что Миндич покинул Украину за несколько часов до этого.

Пограничники заверили, что Миндича выпустили за границу на законном основании — у него трое несовершеннолетних детей.