Израильский премьер встретился с Путиным, поговорил с Зеленским и летит к Шольцу

Израильский премьер встретился с Путиным, поговорил с Зеленским и летит к Шольцу

В издании предполагают, что Израиль по просьбе Зеленского выступает в роли посредника между Россией и Украиной.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт встретился в субботу в Москве с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Они обсудили войну в Украине. Перед вылетом в Москву президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с Беннетом и рассказал о предыдущих разговорах с Путиным.

Затем израильский премьер поговорил по телефону с президентом Владимиром Зеленским. По словам представителя израильского правительства, Беннет координирует свои действия с США, Францией и Германией.

После встречи с Путиным Беннет отправился в Берлин для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

В издании предполагают, что Израиль по предложению Зеленского выступает в роли посредника между Россией и Украиной. Беннетт полетел в Москву, нарушая религиозный закон о субботе. По его словам, иудаизм разрешает это, когда нужно сохранить человеческие жизни. Премьера сопровождал министр жилищного строительства Зеев Элькин, выходец из Украины.

Как пишет CNN, встреча Беннета с Путиным прошла с одобрения администрации Байдена.

Напомним, что Путин пригрозил Западу, что "попытки закрыть небо над Украиной будут считаться участием в военных действиях".