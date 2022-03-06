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Израильский премьер встретился с Путиным, поговорил с Зеленским и летит к Шольцу

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Израильский премьер встретился с Путиным, поговорил с Зеленским и летит к Шольцу

Associated Press

В издании предполагают, что Израиль по просьбе Зеленского выступает в роли посредника между Россией и Украиной.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт встретился в субботу в Москве с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Они обсудили войну в Украине. Перед вылетом в Москву президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с Беннетом и рассказал о предыдущих разговорах с Путиным.

Затем израильский премьер поговорил по телефону с президентом Владимиром Зеленским. По словам представителя израильского правительства, Беннет координирует свои действия с США, Францией и Германией.

После встречи с Путиным Беннет отправился в Берлин для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

В издании предполагают, что Израиль по предложению Зеленского выступает в роли посредника между Россией и Украиной. Беннетт полетел в Москву, нарушая религиозный закон о субботе. По его словам, иудаизм разрешает это, когда нужно сохранить человеческие жизни. Премьера сопровождал министр жилищного строительства Зеев Элькин, выходец из Украины.

Как пишет CNN, встреча Беннета с Путиным прошла с одобрения администрации Байдена.

Напомним, что Путин пригрозил Западу, что "попытки закрыть небо над Украиной будут считаться участием в военных действиях".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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