Израильский премьер встретился с Путиным, поговорил с Зеленским и летит к Шольцу

В издании предполагают, что Израиль по просьбе Зеленского выступает в роли посредника между Россией и Украиной.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт встретился в субботу в Москве с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.
Об этом сообщает "Голос Америки".
Они обсудили войну в Украине. Перед вылетом в Москву президент Франции Эммануэль Макрон поговорил с Беннетом и рассказал о предыдущих разговорах с Путиным.
Затем израильский премьер поговорил по телефону с президентом Владимиром Зеленским. По словам представителя израильского правительства, Беннет координирует свои действия с США, Францией и Германией.
После встречи с Путиным Беннет отправился в Берлин для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
В издании предполагают, что Израиль по предложению Зеленского выступает в роли посредника между Россией и Украиной. Беннетт полетел в Москву, нарушая религиозный закон о субботе. По его словам, иудаизм разрешает это, когда нужно сохранить человеческие жизни. Премьера сопровождал министр жилищного строительства Зеев Элькин, выходец из Украины.
Как пишет CNN, встреча Беннета с Путиным прошла с одобрения администрации Байдена.
Напомним, что Путин пригрозил Западу, что "попытки закрыть небо над Украиной будут считаться участием в военных действиях".
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217,
- боевых бронированных машин – 900,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО - 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
- вертолетов – 31 (информация уточняется),
- автомобильной техники - 374,
- легкие скоростные катера - 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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