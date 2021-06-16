Известны составы делегаций США и РФ на встрече Байдена и Путина

Эти дипломаты присоединятся к саммиту во второй части переговоров.

16 июня в Женеве проходит историческое событие — президент США Джо Байден впервые после победы на выборах встречается с российским главой государства Владимиром Путиным.

Начало саммита запланировано на 14:00. ТСН.ua в текстовой онлайн-трансляции рассказывает, что происходит в Женеве и как реагирует мир на переговоры президентов США и России.

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Как сообщает CNN, уже известны составы делегаций США и России, которые присоединятся к Джо Байдена и Владимира Путина во второй части переговоров.

К делегации США присоединятся:

госсекретарь США Энтони Блинкен;

советник по национальной безопасности Джейк Салливан;

заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд;

главный советник Совета национальной безопасности по России Эрик Грин;

Джон Салливан, посол США в России, который покинул Москву в апреле.

Путину присоединятся такие представители:

министр иностранных дел России Сергей Лавров;

помощник президента РФ Юрий Ушаков;

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;

посол России в США Анатолий Антонов;

глава Генштаба РФ Валерий Герасимов;

заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков;

заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак;

спецпредставитель по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Напомним, Джо Байден приехал на саммит с Путиным. Переговоры продлятся около 5 чаосв.

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