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Известны составы делегаций США и РФ на встрече Байдена и Путина

Известны составы делегаций США и РФ на встрече Байдена и Путина

Associated Press

Эти дипломаты присоединятся к саммиту во второй части переговоров.

16 июня в Женеве проходит историческое событие — президент США Джо Байден впервые после победы на выборах встречается с российским главой государства Владимиром Путиным.

Начало саммита запланировано на 14:00. ТСН.ua в текстовой онлайн-трансляции рассказывает, что происходит в Женеве и как реагирует мир на переговоры президентов США и России.

Как сообщает CNN, уже известны составы делегаций США и России, которые присоединятся к Джо Байдена и Владимира Путина во второй части переговоров.

К делегации США присоединятся:

  • госсекретарь США Энтони Блинкен;
  • советник по национальной безопасности Джейк Салливан;
  • заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд;
  • главный советник Совета национальной безопасности по России Эрик Грин;
  • Джон Салливан, посол США в России, который покинул Москву в апреле.

Путину присоединятся такие представители:

  • министр иностранных дел России Сергей Лавров;
  • помощник президента РФ Юрий Ушаков;
  • пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;
  • посол России в США Анатолий Антонов;
  • глава Генштаба РФ Валерий Герасимов;
  • заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков;
  • заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак;
  • спецпредставитель по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Напомним, Джо Байден приехал на саммит с Путиным. Переговоры продлятся около 5 чаосв.

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