Известны составы делегаций США и РФ на встрече Байдена и Путина

Эти дипломаты присоединятся к саммиту во второй части переговоров.
16 июня в Женеве проходит историческое событие — президент США Джо Байден впервые после победы на выборах встречается с российским главой государства Владимиром Путиным.
Начало саммита запланировано на 14:00. ТСН.ua в текстовой онлайн-трансляции рассказывает, что происходит в Женеве и как реагирует мир на переговоры президентов США и России.
Как сообщает CNN, уже известны составы делегаций США и России, которые присоединятся к Джо Байдена и Владимира Путина во второй части переговоров.
К делегации США присоединятся:
- госсекретарь США Энтони Блинкен;
- советник по национальной безопасности Джейк Салливан;
- заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд;
- главный советник Совета национальной безопасности по России Эрик Грин;
- Джон Салливан, посол США в России, который покинул Москву в апреле.
Путину присоединятся такие представители:
- министр иностранных дел России Сергей Лавров;
- помощник президента РФ Юрий Ушаков;
- пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;
- посол России в США Анатолий Антонов;
- глава Генштаба РФ Валерий Герасимов;
- заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков;
- заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак;
- спецпредставитель по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
Напомним, Джо Байден приехал на саммит с Путиным. Переговоры продлятся около 5 чаосв.