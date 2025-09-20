Известные блогеры, бывший топ-банкир и кремлевский историк: кто еще попал под новые санкции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский подписал указы о применении новых трех пакетов санкций Украины, в том числе против пропагандистов, а также против лиц, ведущих бизнес на оккупированных территориях и дестабилизирующих Молдову в интересах Москвы.

Об этом говорится в обращении Владимира Зеленского и на сайте президента.

«Подписал сегодня и указы о применении новых санкций Украины. Три пакета санкций были мной подписаны. В частности, против пропагандистов, помогающих России, против разных лиц, ведущих бизнес на оккупированной территории и наполняющих бюджет России, поддерживают эту систему зла, а также против лиц, дестабилизирующих Молдову в интересах Москвы. Украина помогает Молдове, и мы заинтересованы в стабильности нашего соседа в успехе Молдовы», — сказал Зеленский.

Реклама

Затем на сайте президента были опубликованы указы о введении санкций.

Так, один из них предусматривает санкции против граждан РФ Александра Дюкова (историк и публицист), Андрея Кикотя (первый заместитель главы МИД РФ), Екатерины Мизулиной (блогерша и общественный деятель), а также граждан Украины Николая Лагуна (украинский предприниматель, председатель наблюдательного совета и бывший владелец «Дельта Банка» Филимоненко.

Другой указ вводит санкции против 66 физических лиц и 13 юридических лиц.

Третий указ предусматривает санкции против 11 граждан Молдовы.

Реклама

Как пишет «Европейская правда», самыми известными из них является избранная от партии Илана Шора руководитель автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул, которая также под санкциями ЕС и недавно оказалась под санкциями Канады, а также политика Виктория Фуртуне, которая тоже под санкциями ЕС и предлагала, в частности, присоединить к Молдове Буджак — историко-географический регион, который сейчас является югом Одесской области Украины.

Также это Василий Боль, которого пророссийский блок «Победа» пытался выдвигать в президенты. Дмитрий Константинов и Виктор Петров — влиятельные политики в Гагаузии, работавшие в РФ еще до прихода к власти Евгении Гуцул.

Кроме них, в списке — бывший сотрудник Службы информации и безопасности Молдовы Ион Маху, глава партии «Возрождение» с орбиты Шора Наталья Параска, депутаты Константин Стариш, депутат-идеолог «социалистов» и Богдан Цидря, лидер одной из организаций экссиловиков Юрий Чофу и бывший сотрудник «МИД» непризнанного Приднестровья Игорь Шорников.