Известные грузинские врачи считают, что Саакашвили необходима интенсивная терапия не в тюремной больнице

Палата, в которой находится Саакашвили, хорошо оборудована, однако новое медицинское оборудование доставили в тюремную больницу лишь неделю назад.

Альтернативная группа известных грузинских врачей, созданная по рекомендации омбудсмена Грузии Нино Ломджария, провела осмотр состояния здоровья бывшего президента Михеила Саакашвили в тюремной больнице.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Мы провели некоторые тесты состояния здоровья Михеила Саакашвили и можем заявить, что он действительно голодает и это подтверждают врачи, круглосуточно наблюдающие за ним. Я бы не сказал, что он в тяжелом состоянии, но очень близок к нему. Его сегодняшнее состояние требует интенсивного лечения и терапии", - сказал врач Гиоргий Григолия.

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По его словам, палата, в которой находится Саакашвили, хорошо оборудована, однако новое медицинское оборудование доставили в тюремную больницу лишь неделю назад.

"За Саакашвили наблюдают сменные бригады лицензированных врачей из Республиканской больницы. В настоящее время Саакашвили не требуются реанимация, ему необходима интенсивная терапия. Мое личное мнение, что лечение такого пациента, как Саакашвили нецелесообразно в этом медицинском заведении, так как необходимы в этой ситуации не только врачи реаниматологи, но и врачи других профессий, которые имеются в многопрофильной клинике", - добавил Григолия.

Он сообщил, что 17 ноября созданная альтернативная уже действующему консилиуму группа врачей представила окончательное заключение по осмотру здоровья Саакашвили.

Напомним, что 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку

Отметим, 16 ноября Тбилисский государственный суд рассматривал дело о незаконном пересечении экс-президентом государственной границы.

Напомним, из-за ухудшения самочувствия 8 ноября Саакашвили перевели из тюрьмы №12 в Руставе в Глданскую тюремную больницу №18. Впоследствии после госпитализации в тюремную больницу он заявил об избиении.

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