Известный эксперт Флеш стал советником министра обороны

Михаил Федоров и Сергей Флеш

Глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» Сергей Флеш сообщил о присоединении к команде Министерства обороны в должности советника министра, подчеркнув, что современная война является войной умов и технологий.

Об этом он написал у себя на странице Facebook.

«Принял предложение министра обороны присоединиться к его команде в должности советника министра», — сообщил Сергей Флеш.

Он отметил, что убежден в важности технологического развития в условиях полномасштабной войны. «Все понимают, что современная война — это война умов и технологий», — написал он.

Флеш выразил уверенность в потенциале команды, к которой присоединился. «Я верю, что Федоров и наша команда, частью которой я стал, смогут достичь значительных результатов в этой сложной сфере», — подчеркнул он.

По его словам, он имеет постоянный контакт с военными и хорошо знаком с реальными проблемами армии. «Я постоянно бываю на фронтах, общаюсь с солдатами и офицерами, знаю всю проблематику армии. Мне доверяют многие военные нашей страны», — отметил Флеш.

Он также подчеркнул, что получает большое количество информации непосредственно с передовой.

«По горизонтальным связям я давно работаю со всеми ведомствами и структурами. Мой круг общения — это самые умные и толковые люди страны, как среди военных и силовиков, так и среди разработчиков и производителей», — написал он.

В то же время он признал, что ранее ему не хватало эффективной реакции со стороны военного руководства. «Чего мне не хватало? Быстрой и результативной реакции военного руководства страны на мои предложения, идеи и опасения», — отметил Флеш.

«Все это время во многих технологических направлениях мы не опережали противника, а тянулись за ним. Бюрократия, равнодушие, лоббирование чьих-то интересов не давали нам динамично развиваться», — подчеркнул он.

В то же время он признал, что изменения не будут простыми. «Конечно, вся система будет сопротивляться изменениям и нам будет сложно», — отметил советник министра обороны.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кабинет министров Украины 21 января принял решение об увольнении пяти заместителей министра обороны.