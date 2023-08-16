Известный волонтер возмутился ремонтом дорог более чем за полмиллиарда гривен

Капитальный ремонт автомобильной дороги общего использования местного значения Ясиня-Черная Тиса глубоко возмутил волонтер АТО и активист инициативы "Армия SOS" Юрия Касьянова.

Свое недовольство дорогими ремонтами во время войны он выразил в сообщении в социальной сети.

"Не воюющая Польша помогает Украине, объявляет о производстве 700 тяжелых боевых машин пехоты, которые обеспечивают максимальную защиту экипажа.

В этот же день Украина в состоянии войны, политики которой недовольны небольшими объемами западной военной помощи, объявляет очередной тендер на ремонт дорог стоимостью более полумиллиарда гривен. Занавес", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее свою позицию по поводу местного самоуправления высказал президент Украины Владимир Зеленский. Мол, брусчатка и фонтаны подождут.

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Скандальные государственные и местные закупки

В последнее время на платформе Prozorro начали появляться резонансные тендеры на большие суммы денег. Это разозлило украинцев, поскольку эти деньги можно было потратить на поддержку украинского войска. В частности:

Ивано-Франковский областной совет заключил договор на закупку трех тысяч медалей "Рыцарь боевого чина". На это из бюджета потратят миллион гривен.

В Харькове поликлиника объявила "золотой" тендер: футболки и кроссовки по 5-6 тыс. гривен, мох и дорогие вазоны.

Киевский облсовет планирует разработать себе новый сайт во время войны.

Государственное предприятие "Леса Украины" во время войны заключило договор на услуги по пиару на сумму более 5 млн гривен. В тендере, в частности, идет речь о создании анимационного фильма.