Извинений мало: Южная Корея пригрозила Украине новыми мерами из-за пленных КНДР

Южная Корея / © Associated Press

Реклама

Южная Корея извинилась из-за разглашения информации о передаче Сеулу двух пленных военных КНДР, однако считает их недостаточными. Правительство уже рассматривает дальнейшие ответные шаги.

Об этом заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен, передает Yonhap News.

Реклама

По его словам, он поддерживает постоянный контакт с украинским коллегой Андреем Сибигой. В сообщениях, которые Чо получал от главы МИД Украины, были извинены за ситуацию вокруг разглашения.

Реклама

«Но уровень этих извинений не отвечает нашим ожиданиям, поэтому мы намерены принять решительные меры», — сказал министр.

Среди возможных вариантов в Сеуле рассматривается даже отзыв посла Южной Кореи в Украине Пак Хи Чанга. Такое предложение во время слушаний озвучил один из депутатов, и Чо подтвердил, что правительство анализирует разные сценарии.

Он также настаивает, что договоренность о конфиденциальности вокруг передачи пленных существовала с самого начала. По версии южнокорейской стороны, это необходимо прежде всего для безопасности самих военных и их родственников, которые остаются в Северной Корее.

Более того, Чо утверждает, что не разглашать информацию сначала просила именно украинская сторона.

Реклама

Что стало причиной конфликта

Дипломатический спор обострился после того, как Владимир Зеленский публично сообщил о передаче двух пленных северокорейских военных Южной Корее.

По данным Сеула, обоих захватили в январе 2025 года в ходе боевых действий в Курской области, где они воевали на стороне России. В Южную Корею они прибыли в середине сентября.

После заявления Зеленского Сеул потребовал от Киева официальных пояснений и извинений. Украинская сторона ранее отрицала существование формального соглашения о неразглашении.

Андрей Сибига впоследствии назвал ситуацию «дипломатическим недоразумением» и выразил надежду, что спор удастся быстро урегулировать.

Реклама

Чо Хен предположил, что Зеленский мог публично рассказать о передаче пленных, чтобы показать на площадке ООН, что Украина действует в соответствии с демократическими принципами. В то же время он особо подчеркнул, что это лишь его личная интерпретация.

Сеул уже угрожал дополнительными мерами

Ранее президент Южной Кореи Ли Чже Мен заявлял, что Сеул готов прибегнуть к дополнительным шагам, если Украина не признает существование договоренности о конфиденциальности и не извинится за ее нарушение.

Он также выражал «глубокое сожаление» из-за заявлений с украинской стороны о возможности предстоящего военного столкновения между Северной и Южной Кореей.

Сам скандал разразился после выступления Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН. В Сеуле заявили, что Киев нарушил договоренность о неразглашении, которая должна была защитить самих военных, их семьи в КНДР и избежать дополнительных дипломатических рисков.

Украинская сторона публично отрицала существование такого соглашения, что только усугубило спор. МИД Южной Кореи после этого вызвал украинского дипломата и потребовал официальных объяснений.

Несмотря на напряжение, в Сеуле заявляют, что стремятся урегулировать конфликт по дипломатическим каналам и сохранить отношения с Украиной.

Новости партнеров