"Извиняться никто не будет": Климкин спрогнозировал дальнейшие отношения Зеленского и Трампа

Отказ Киева быстро двигаться в том русле, которое предлагает Вашингтон, приведет лишь к тому, что американцы будут работать с Путиным "через нашу голову".

Примирительное сообщение президента Украины Владимира Зеленского относительно неудачного общения в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, вероятно, было предварительно согласовано в Белом доме.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин в комментарии LIGAnet.

"Реакция, очевидно, согласована с Белым домом, были разные каналы общения", — отметил он.

Однако, по мнению дипломата, откровенных извинений от Киева не будет.

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“Очевидно, что извиняться никто не будет, это унизительно. Но сказать, что сожалеем о происшедшем — это собственно то, что нужно. И эмоционально часть людей в Белом доме и в окружении Трампа действительно считает, что эта фраза нужна для того, чтобы двигаться дальше”, — сказал он.

По словам Павла Климкина, отказ Киева быстро двигаться в том русле, которое предлагает Вашингтон, приведет лишь к тому, что американцы будут работать с Путиным "через нашу голову".

"В чем альтернатива? Американцы говорят очень жестко и цинично: зачем вы сражаетесь?.. Если вы хотите драться ради того, чтобы драться, то это без нас, мы не можем больше так финансировать, как финансировали. Кроме того, нам нужен Путин, чтобы говорить с ним по другим вопросам. И мы хотим быстро договориться", — подчеркнул экс-министр.

Напомним, после спора в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский покинул администрацию США с пустыми руками, а отношения между обоими государствами оказались в развалинах. Теперь для устранения части убытков прилагаются серьезные усилия.

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