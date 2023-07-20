Изъяли упоминание о кино и ТВ: закон об английском языке поддержал комитет Рады

Из документа убрали все, что могло бы сузить использование украинского языка.

Гуманитарный комитет Верховной Рады поддержал президентский законопроект №9432 об английском языке, изъяв из него нормы о кино и телевидении.

Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович сообщил в сети 20 июля.

"Только что гуманитарный комитет парламента единогласно принял решение о поддержке президентского законопроекта 9432 об английском языке с изъятием из него всех норм о кино и телевидении", – говорится в заявлении народного избранника.

Так, из законопроекта убрали все, что могло бы сузить использование украинского языка:

требование показа англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала;

изменения в закон о кинематографии;

изменения в закон о государственном языке в части кино;

изменения в закон о медиа о снижении квоты украиноязычных программ.

Вятрович назвал это решение "мудрым и государственным", а также отметил, что оно позволит рассматривать законопроект "без взрывоопасных антиукраинских норм".

Что известно о законопроекте об английском языке в Украине

В конце июня президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект №9432, призванный официально закрепить статус английского как одного из языков международного общения в Украине.

Законопроект №9432 нормирует особенности применения английского языка в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения, в работе органов государственной и местной власти, самоуправления, экстренных служб и т.д. В частности, там указаны категории должностей, претенденты на которые обязаны владеть английским.

В документе также предполагался переход всех кинотеатров Украины на показ англоязычных фильмов на языке оригинала с украинскими субтитрами. Однако украинцы создали петицию с требованием оставить в кино дублирование на украинском и документ набрал необходимое для рассмотрения количество голосов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Ду ю спик ингиш? Готовы ли украинцы к обязательному английскому от Зеленского"

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