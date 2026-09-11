Владимир Путин. / © Associated Press

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Россия готовит страну к долгой войне в Украине. Заместитель председателя Совбеза и приверженцев Кремля Дмитрий Медведев заявил о готовности «Единой России» поддерживать затяжную войну, закрепив провоенный курс партии как часть неформальной государственной идеологии РФ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Медведев подчеркнул обязательство Москвы вести войну в Украине, долгосрочную милитаризацию российского общества и требования по увеличению экономических жертв со стороны граждан. Он также оправдал усилия Кремля по национализации частных предприятий, потому что, мол, нынешние вызовы оправдывают государственное вмешательство в экономику.

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Кремлевский прихвостень отметил необходимость того, чтобы российское общество оставалось на постоянной военной позиции даже после окончания войны в Украине. По его словам, даже послевоенная оборонная промышленность должна переориентироваться на накопление оружия, чтобы отразить экзистенциальную угрозу для РФ, которую представляют союзники НАТО и США в Тихом океане.

Аналитики отметили, что Медведев также отверг мобилизацию в стране. Впрочем, его заявление прозвучало на фоне очевидных признаков того, что Кремль ставит условия для мобилизации после сентябрьских выборов в Государственную Думу.

В ISW отмечают, что в августе «фюрер» Владимир Путин назвал «Единую Россию» партией войны, которой поручено выполнять идеологические цели диктатора. В свою очередь, Медведев использует свой пост главы партии, не только чтобы подтвердить ее провоенную платформу, но и позиционировать эту политическую силу как лидера провоенной и ультранационалистической неформальной государственной идеологии РФ.

«Кремль постоянно работает над милитаризацией российского общества через милитаризацию молодежи, милитаризованное образование и российскую программу „Час героев“, которая размещает ветеранов войны на государственных должностях по всей России и в оккупированных регионах Украины», — отмечают американские аналитики.

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В то же время, подчеркивают в ISW, позиция «Единой России» как единственного исполнителя политики Путина, защищающего РФ от якобы враждебного глобального окружения, подобна одной из ролей, которую Коммунистическая партия играла в Советском Союзе.

«Эта позиция поддерживает усилия Кремля по централизации власти, подавлению инакомыслия и созданию условий для требований больших социальных жертв от российской общественности для поддержки войны в Украине и за ее пределами», — подытожили в Институте.

Контроль Единой России над Госдумой

Владимир Путин хочет превратить Государственную Думу в безусловный инструмент своей войны против Украины. Партия «Единая Россия» планирует усилить свой контроль над комитетами Думы, чтобы сделать эту политическую силу доминирующей во внутренней политике.

Кроме того, диктатор стремится оставить лояльных «пенсионеров» у власти в Кремле. Путин продолжает практику ручного управления возрастом госслужащих для сохранения своего ближайшего окружения. Очередным шагом стало продление полномочий главы Следственного Александра Бастрыкина вплоть до 7 августа 2027 года.

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