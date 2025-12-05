К Анне Скороход пришли с обысками: что известно о нардепке

Анна Скороход. Фото: Facebook

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Службой безопасности Украины разоблачили организованную преступную группу.

По информации пресс-службы НАБУ, в рамках расследования фигурирует народный депутат, которая, по данным следствия, возглавляла эту группу. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, а детали обещают обнародовать позже.

В то же время «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что речь идет об Анне Скороход, народном депутате от партии «За майбутнє». Как отмечают источники, у нее и ее сообщников проводят обыски в рамках дела о получении крупной взятки. Зафиксировано, что парламентарий вместе с помощниками требовала от предпринимателя 250 тысяч долларов США.

Сама Скороход подтвердила проведение следственных действий в ее жилище, однако охарактеризовала их как «прямое давление» на оппозиционные силы. В своем сообщении на Facebook она отметила, что ей нечего скрывать, а ее деятельность — «на ладони». В то же время депутат подчеркнула, что время и обстоятельства обысков позволяют расценивать эти действия как попытку ограничить ее политическую активность из-за принципиальной позиции.

Кто такая Анна Скороход

Анна Скороход родилась 14 января 1990 года в Вышгороде (Киевская область).

В 2013 году одновременно окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности «тележурналист, диктор и ведущий телепрограмм», а также Национальную академию внутренних дел по специальности «правоведение».

До попадания в стены ВР Скороход работала заместителем директора стройкомбината «Прогресс», одним из совладельцев которого был в то время муж депутата Алексей Алякин.

Скороход вошла в Верховную Раду в 2019 году как представительница партии «Слуга народа».

В том же году она обвинила свою фракцию в том, что из-за нежелания поддержать закон о рынке земли задержали ее мужа. Речь об Алексее Алякине — российском банкире, ранее являвшемся бизнес-партнером предпринимателя Павла Фукса. Мужа Скороход задержали сотрудники Печерского райотдела полиции.

Законопроект об открытии рынка земли не поддержали три народных депутата от «Слуги народа», в том числе и Анна Скороход.

После вступления в парламент она работала в Комитете по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Уже в ноябре того же года ее исключили из фракции из-за конфликта по голосованию за поддерживаемые большинством законопроекты.

«Основанием стали мои голосования в зале за отстаивание государственной собственности ГТС, а также красная кнопка против открытия рынка земли», — подчеркнула она тогда.

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обвинил Скороход в коррупции и попытках подкупа депутатов.

В июле 2020 года она присоединилась к депутатской группе «За майбутнє».

Согласно данным декларации за 2019 год: с 2003 года Анна Скороход имеет в общей собственности с гражданкой Маргаритой Скороход и Аллой Андреенко квартиру в Вышгороде Киевской области площадью 73,7 кв. м.

С 2015 года Скороход имеет два земельных участка по 12 тысяч 535 кв. м и еще владеет двумя участками 30 тысяч 504 кв. м и 28 тысяч 691 кв. м в Дударкове Бориспольского района.

С 2019 года она владеет квартирой в 98,6 кв. м в селе Гора Бориспольского района Киевской области. В Вышгороде Скороход имеет объект незавершенного строительства — квартиру на 118,7 кв. метров.