Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

К экс-президенту Молдовы Додону пришли с обысками: подозревают в госизмене

Дата публикации
Просмотры
866
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
К экс-президенту Молдовы Додону пришли с обысками: подозревают в госизмене

Фото: Associated Press

Обыски производятся у него дома в Кишиневе, а также в других местах и на объектах недвижимости.

Антикоррупционная прокуратура Молдова совместно со спецслужбами проводят обыски у бывшего президента Игоря Додона по делу о пассивной коррупции, незаконном обогащении, государственном измене и преступном финансировании политической партии.

Об этом сообщает издание Unimedia.info.

Также следственные действия проводятся в рамках так называемого дела "кульок". Оно касается видео с 2019 года, на котором молдавский олигарх Владимир Плахотнюк передал Додону пакет, в котором, вероятно, были деньги.

Напомним, экс-президента Молдовы Игоря Додона подозревают в хищении денег на импорте электроэнергии из Украины.

Читайте также:

"Розділені"| Молдова - 92 год, российские танки на мостах через Днестр и возникновения Приднестровья

"Розділені"| Молдова - 92 год, российские танки на мостах через Днестр и возникновения Приднестровья
Следующая публикация