К экс-президенту Молдовы Додону пришли с обысками: подозревают в госизмене

Обыски производятся у него дома в Кишиневе, а также в других местах и на объектах недвижимости.
Антикоррупционная прокуратура Молдова совместно со спецслужбами проводят обыски у бывшего президента Игоря Додона по делу о пассивной коррупции, незаконном обогащении, государственном измене и преступном финансировании политической партии.
Об этом сообщает издание Unimedia.info.
Также следственные действия проводятся в рамках так называемого дела "кульок". Оно касается видео с 2019 года, на котором молдавский олигарх Владимир Плахотнюк передал Додону пакет, в котором, вероятно, были деньги.
Напомним, экс-президента Молдовы Игоря Додона подозревают в хищении денег на импорте электроэнергии из Украины.
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