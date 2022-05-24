К экс-президенту Молдовы Додону пришли с обысками: подозревают в госизмене

К экс-президенту Молдовы Додону пришли с обысками: подозревают в госизмене

Обыски производятся у него дома в Кишиневе, а также в других местах и на объектах недвижимости.

Антикоррупционная прокуратура Молдова совместно со спецслужбами проводят обыски у бывшего президента Игоря Додона по делу о пассивной коррупции, незаконном обогащении, государственном измене и преступном финансировании политической партии.

Об этом сообщает издание Unimedia.info.

Также следственные действия проводятся в рамках так называемого дела "кульок". Оно касается видео с 2019 года, на котором молдавский олигарх Владимир Плахотнюк передал Додону пакет, в котором, вероятно, были деньги.

Напомним, экс-президента Молдовы Игоря Додона подозревают в хищении денег на импорте электроэнергии из Украины.

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