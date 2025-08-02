К коррупции на закупках дронов причастен нардеп, голосовавший за скандальный закон о НАБУ

Народный депутат Алексей Кузнецов / © Центр противодействия коррупции

Реклама

К коррупционной схеме при закупке беспилотников и средств РЭБ причастен народный депутат от «Слуги народа» Алексей Кузнецов, который голосовал за скандальный законопроект 12414, которым была ограничена независимая деятельность НАБУ и САП.

Об этом сообщилив Центре противодействия коррупции.

Впоследствии этот нардеп поддержал законопроект, который возвращает полномочия антикоррупционным органам.

Реклама

В ЦПД уточнили, что схема, в которой были задействованы руководители районной и городской администраций, а также военнослужащие Нацгвардии, заключалась в том, что контракты на дроны и РЭБы заключали с маржой — до 30%, которая затем возвращалась фигурантам в виде неправомерной выгоды.

Алексей Кузнецов был избран в Верховную Раду как мажоритарщик от политической партии «Слуга народа» по 106 избирательному округу (Северодонецк, оккупированная с 2014 года Кадиевка и часть Попаснянского района).

Руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что в настоящее время расследование членства народного депутата Алексея Кузнецова во фракции будет приостановлено.

«Ожидаем судебное рассмотрение этого дела в соответствующие сроки. Виновные в коррупционных преступлениях должны понести справедливое наказание не в зависимости от статусов и должностей», — подчеркнул он.

Реклама

Арахамия также отметил, что недавно проголосованный парламентом президентский закон предоставляет все необходимые гарантии независимой работы антикоррупционных органов.

Ранее в НАБУ сообщили, что разоблачение коррупционеров и проведение этой операции стало возможным благодаря закону, который устранил ряд барьеров в работе антикоррупционных органов и способствовал стабильности их деятельности в чувствительных для государства расследованиях.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект №12414. Его отдельные положения ликвидируют независимость НАБУ и САП.

Из-за массовых протестов против принятого закона президент Украины Владимир Зеленский согласовал текст нового законопроекта о работе НАБУ и САП.

Реклама

В четверг, 31 июля, проголосовала за принятие законопроекта №13533о возвращении независимости Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.