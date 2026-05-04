К кредиту ЕС для Украины на 90 млрд евро присоединится еще одна страна

Великобритания / © Associated Press

Реклама

Правительство Великобритании планирует начать переговоры о присоединении к кредитной программе Евросоюза для Украины объемом 90 млрд евро. Это решение свидетельствует о сближении Лондона и Брюсселя для усиления оборонного взаимодействия на фоне давления со стороны Вашингтона.

Об этом сообщает Reuters.

Британия присоединится к кредиту ЕС для Украины

Ожидается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер 4 мая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване объявит о намерении Лондона активнее сотрудничать с ЕС для обеспечения Украины необходимым вооружением.

Реклама

Кредитную программу, утвержденную Евросоюзом в марте, планируют направить на покрытие около двух третей потребностей Украины в течение следующих двух лет. Большая часть средств пойдет на военные расходы.

В британском правительстве также отмечают, что это финансирование может открыть новые возможности для национального бизнеса, в частности в оборонном секторе, для участия в обеспечении насущных потребностей Украины.

Дополнительные санкции против России

Великобритания, которая с 2022 года ввела широкомасштабные ограничения против России, на этой неделе планирует объявить новый пакет «жестких санкций», направленных на подрыв военных цепей поставок.

Издание отметило, что поездка Стармера станет первым визитом британского премьера в Армению со времени визита Маргарет Тэтчер в 1990 году. Она проходит на фоне призывов администрации президента США Дональда Трампа к европейским странам активнее брать ответственность за безопасность региона.

Реклама

В последнее время Германия, Франция и Великобритания также оказались под дополнительным давлением Вашингтона из-за отказа поддержать участие в войне США и Израиля против Ирана.

«Когда Великобритания и Европейский Союз работают вместе, выигрывают все — и в эти нестабильные времена нам нужно действовать быстрее и решительнее в сфере обороны, чтобы обеспечить безопасность людей», — заявил Стармер.

Ранее он выступал за усиление оборонной интеграции в Европе, чтобы уменьшить зависимость НАТО от США, а также намекал на возможное дальнейшее сближение с единым рынком ЕС и углубление экономического сотрудничества после Brexit.

Кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро — что известно

Напомним, 23 апреля ЕС официально разблокировал для Украины кредитный пакет на 90 млрд евро на 2026 — 2027 годы. Первый транш ожидается в мае — июне. Средства направят на вооружение, социальные выплаты и энергетику. Одновременно ЕС ввел 20-й пакет санкций против России для ослабления ее военного потенциала. Также стороны планируют развивать технологические альянсы, в частности внедрять формат Drone Deals для усиления обороны.

Реклама

Новости партнеров