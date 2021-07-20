К налоговому законопроекту подали рекордное количество поправок

Поправки подали от себя 123 депутата и от коллектива авторов 56 групп депутатов.
Народные депутаты подали 10902 поправки к законопроекту №5600 о повышении ряда налоговых ставок ко второму чтению.
Об этом во вторник, 20 июля, сообщил нардеп от "Голоса", первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
"Примерно 7000 из них очень похожи на спам. Поправки подали от себя 123 депутата и от коллектива авторов 56 групп депутатов", — написал он в Telegram.
По словам Железняка, наибольшее количество правок от коллектива авторов подали:
- Бурмич и Ко (ОПЗЖ) — 450;
- Исаенко и Ко (ОПЗЖ) — 450;
- Фельдман и Ко (ОПЗЖ) — 450.
По персональным правками среди лидеров:
- Цимбалюк (Родина) — 343;
- Янченко (СН) — 291;
- Евтушок (Батьківщина) — 286;
- Бондарь (ЕС) — 285.
"В целом только 12 депутатов подали более 200 поправок", — резюмировал Железняк.
- Напомним:
- 1 июля Рада 264 голосами поддержала в первом чтении законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".
- Во вторник, 20 июля, состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, созванное в связи с требованием президента Украины Зеленского. Согласно повестке дня, на заседании планируется рассмотреть 10 проектов постановлений об отмене решений Верховной Рады о принятии в целом четырех законов.