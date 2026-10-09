К переговорам Украины и США в Майами присоединятся новые участники: что известно

США, ЕС Украина

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Европейский Союз, НАТО и ведущие страны Европы примут участие в переговорах между представителями Украины и США, которые состоятся 9 и 10 октября в Майами.

Об этом сообщило «Суспільне» со ссылкой на собственные источники и чиновника Евросоюза.

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Переговоры Украины и США в Майами: кто будет представлять ЕС и НАТО

По данным издания, Евросоюз на встрече будет представлять глава кабинета президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен — Бьорн Зайберт.

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От НАТО в переговорах примет участие Джеффри ван Леувен — руководитель аппарата и директор Офиса генерального секретаря. Францию, Германию и Великобританию представят советники глав этих государств.

Встреча пройдет в уже апробированном международном формате консультаций по вопросам безопасности.

«О переговорах в Майами существует формат, который был установлен с американскими, европейскими советниками по безопасности, включая ЕС, которые встречались в Женеве несколько месяцев назад. И это тот формат, который снова повторяется в Майами. Так что определенным образом Европа представлена там», — сообщил «Суспільному» чиновник Евросоюза.

Переговоры Украины и США в Майами — последние новости

Напомним, украинская переговорная делегация прибыла в США для участия в новом раунде переговоров по прекращению войны с Россией, где ключевой темой станет обсуждение нового комплексного плана урегулирования.

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Ранее мы писали, спецпосланники американского президента Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретятся с украинской делегацией в Майами в пятницу, 9 октября, чтобы обсудить новые идеи по завершению войны. Стороны также попытаются наработать совместное предложение по этому поводу.

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