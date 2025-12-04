К программе PURL по закупке оружия Украине впервые присоединятся страны из-за пределов НАТО – Рютте

Марк Рютте / © Associated Press

Новая Зеландия и Австралия присоединились к инициативе PURL и выделили Украине более 70 миллионов долларов военной помощи.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам заседания Совета Украина-НАТО.

Общая сумма новой помощи составляет более 70 миллионов долларов. Новая Зеландия выделит 8,7 миллионов долларов на нужды PURL.

Австралия выделяет 95 миллионов австралийских долларов (63 миллиона долларов), из которых 50 миллионов пойдут непосредственно в PURL. Еще 2 миллиона направлены в Коалицию дронов, а остальные — на тактические радиолокационные станции противовоздушной обороны, боеприпасы и средства боевого инженерного обеспечения.

Рютте отметил, что сейчас уровень распределения финансовой нагрузки между партнерами существенно улучшился, чем это было полтора месяца назад.

«Тот факт, что сейчас даже Новая Зеландия и Австралия, которые не входят в НАТО, но являются близкими партнерами Альянса через Индо-Тихоокеанский регион, что они также сейчас присоединились к PURL — это действительно отличная новость, и это дает нам стабильный поток оружия в Украину из необходимых запасов США», — добавил он.

Напомним, 14 июля 2025 года США и НАТО заключили соглашение Prioritised Ukraine Requirements List, предусматривающее покупку американского оружия для Украины за счет европейских стран. По словам Марка Рютте, в рамках соглашения Киев может получить множество систем ПВО, ракет и боеприпасов.

Правительство Джорджи Мелони неожиданно изменило риторику военной поддержки Киева и приостановило свое участие в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины.