Президент России Владимир Путин

Финансовый блок Кремля бьет тревогу из-за непосильного бремени военных расходов, которое разрушает Россию. Однако президент Владимир Путин сознательно игнорирует предупреждения и поручил Министерству финансов искать способы сокращения расходов в невоенных секторах.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Путин не соглашается на сокращение оборонных расходов и завершение войны против Украины, несмотря на растущие предостережения экономического блока российской власти относительно критической нагрузки на экономику страны.

Путину предлагают уменьшить военные расходы

Как сообщило Bloomberg со ссылкой на источники и документы, представители Минифина и Центрального банка России предупредили Путина, что нынешний уровень военных расходов становится слишком обременительным для бюджета и может привести к существенному увеличению дефицита.

По информации источников, финансовые чиновники предлагали уменьшить расходы на оборону. В то же время отдельные представители российского Минобороны и Кремля выступают против такого решения, аргументируя это рисками для предприятий, деятельность которых зависит от военных заказов. Более того, в Минобороны, по данным собеседников издания, настаивают на выделении дополнительных средств.

Источники Bloomberg отмечают, что о проблемах с бюджетом Путин знает еще с прошлого года. Впрочем, диктатор поручил Минфину прежде всего искать резервы для сокращения расходов в гражданских отраслях. Также сообщается, что при подготовке бюджета на 2026 год российские чиновники допустили возможность возникновения дефицита на уровне 1,2 — 1,5 трлн руб. (около 16,5 — 21 млрд долл.) во второй половине года, рассчитывая на завершение войны и соответствующее снижение оборонных расходов.

Собеседники агентства отмечают, что дополнительные поступления от экспорта нефти, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, вряд ли смогут существенно улучшить положение. Для этого цена на нефть должна была бы удерживаться выше 100 долл. за баррель как минимум в течение года. Однако даже такой сценарий, по их словам, не устранит системных проблем российской экономики, которые негативно влияют на темпы роста, инфляцию и банковский сектор.

Еще 9 апреля Министерство финансов РФ сообщило, что бюджетный дефицит за первый квартал 2026 года достиг 4,58 трлн руб. (примерно 63,5 млрд долл.). Этот показатель уже превысил запланированный дефицит на весь год, который составлял 3,79 трлн руб. (около 52,5 млрд долл.).

Почему Путин не хочет сокращать военные расходы?

«Нежелание Путина сокращать оборонные расходы и сворачивать военные усилия свидетельствует о том, что он считает возможным победить в войне в кратко- или среднесрочной перспективе, а также убежден, что российская экономика способна выдержать нагрузку к тому времени», — пояснили аналитики.

В то же время эксперты ISW ранее пришли к выводу, что российский диктатор, вероятно, имеет искаженное представление о реальном ходе боевых действий в Украине из-за преувеличенных отчетов высшего военного руководства РФ.

По мнению аналитиков, такое восприятие ситуации может объяснять настойчивость Путина в вопросе сохранения высоких военных расходов и продолжения войны для достижения поставленных целей военным путем.

«На самом деле Путин сталкивается с другой проблемой: сокращение военных расходов, вероятно, поставило бы под угрозу отдельные участки фронта в условиях украинских ударов средней дальности и контратак, а также позволило бы украинским силам развить свои недавние успехи на поле боя», — говорится в отчете ISW.

К слову, экономика РФ демонстрирует существенное замедление. Главными причинами являются высокие кредитные ставки, западные санкции и удары украинских дронов по НПЗ и портам, которые вывели из строя четверть нефтеперерабатывающих мощностей. Представители российского бизнеса и элит убеждены, что единственным действенным способом спасти экономику является завершение войны против Украины. Эксперты прогнозируют РФ длительную стагнацию, выход из которой возможен только при условии мощного внешнего толчка, в частности ослабление санкций.

